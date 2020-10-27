Эпидемиолог назвал год окончания пандемии коронавируса

Пандемия COVID-19 может завершится в 2022 году, шансов, что это произойдет раньше очень мало, сообщил журналистам в ходе онлайн-конференции в рамках форума OpenBio-2020 известный эпидемиолог и инфекционист Михаил Фаворов.

«В том виде, в каком она сейчас, (пандемия завершится) в 2022 году. Если вдруг появится у нас чудесная вакцина и мы вдруг произведем ее в достаточном количестве на все население страны и вдруг сумеем провакцинировать все население страны, что даже трудно себе представить — тогда закончится раньше», — сказал Фаворов.

Ученый отметил, что еще ни одна вакцина не прошла третью фазу испытаний, поэтому нельзя судить об их эффективности. Он добавил, что «большая интрига» будут ли вакцины на основе аденовируса, в том числе российская «Спутник V» защищать от коронавируса.

«Международный стандарт вакцин — такой препарат, который разлит стандартизованно на производстве, получается, по крайней мере, 100 тысяч (доз), идентичных между собой, и прошел третью фазу», — сказал эпидемиолог.

Ранее вирусолог из ФИЦ фундаментальной и трансляционной медицины Александр Чепурнов раскритиковал российские вакцины. По его словам, «ЭпиВакКорона» и «Спутник V», не так идеальны, как о них говорят: первая не работает, а вторая создаст короткий иммунитет.