Кудрин дал прогноз по курсу рубля до конца 2021 года

Курс российской валюты останется около текущих уровней до
конца 2021 года, считает глава Счетной палаты России Алексей Кудрин.
«Мое личное мнение, что мы где-то останемся вот близко около
тех значений, где мы сейчас находимся, до конца 2021 года. Это неблагодарная
вещь — курс рубля прогнозировать», — сказал Кудрин в интервью для фильма «Опасный
вирус. План спасения» на канале «Россия-1».
По его словам, при наличии небольших сбережений лучше
сохранять средства в рублях, однако, если средства не планируется тратить в
ближайшее время, то лучше диверсифицировать их.
«Если у вас небольшие сбережения, то в целом можно
оставаться пока в рублях, если вы будете обращаться к этим средствам. Если вы
можете сберегать эти средства, запланировали сохранить больше чем на год —
полтора, то лучше диверсифицировать: часть оставить в рублях, часть оставить в
валюте», — сказал Кудрин.