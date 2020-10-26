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Кудрин дал прогноз по курсу рубля до конца 2021 года

Источник:
«Россия-1»
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Курс российской валюты останется около текущих уровней до конца 2021 года, считает глава Счетной палаты России Алексей Кудрин.  

«Мое личное мнение, что мы где-то останемся вот близко около тех значений, где мы сейчас находимся, до конца 2021 года. Это неблагодарная вещь — курс рубля прогнозировать», — сказал Кудрин в интервью для фильма «Опасный вирус. План спасения» на канале «Россия-1».

По его словам, при наличии небольших сбережений лучше сохранять средства в рублях, однако, если средства не планируется тратить в ближайшее время, то лучше диверсифицировать их.

«Если у вас небольшие сбережения, то в целом можно оставаться пока в рублях, если вы будете обращаться к этим средствам. Если вы можете сберегать эти средства, запланировали сохранить больше чем на год — полтора, то лучше диверсифицировать: часть оставить в рублях, часть оставить в валюте», — сказал Кудрин.

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Топ комментариев

Е. Рудаков

Это не бои без правил а бои смешанного стиля колхозник. Да и кого интересует что ты там считаеш

Uynachalnica

Тут скорее речь не о доверии, а о нахождении на слуху!

w22218

владельцев этих устройств, имеют, а они радуются от этого... крутые...

Uynachalnica

Черный день российской - это когда тебя назначили за нее отвечать!

лачинов

Разве французы виноваты в том, что адепты этой веры ассоциируются с террором во всем мире?