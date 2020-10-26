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Новый японский премьер пообещал решить проблему Курил

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: Anatoly Gruzevich

Премьер-министр Японии Есихидэ Суга заявил, что намерен поставить точку в территориальном вопросе с Россией, об этом глава правительства сообщил, выступая с программной речью в парламенте.

«Не откладывая проблему северных территорий будущему поколению, необходимо поставить в ней точку. Через искренний обмен мнениями на высшем уровне с Россией мы нацелены на всеобъемлющее развитие японо-российских отношений», — цитирует премьера РИА Новости.

Токио претендует на острова Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи, считая их своими северными территориями. При этом предыдущий премьер Синдзо Абэ согласился вести с Москвой переговоры на основе советско-японской декларации, в которой речь шла только о двух островах — Хабомаи и Шикотане.

Между Россией и Японией до сих пор не заключен мирный договор по итогам Второй мировой войны. В 1956 году СССР и Япония подписали совместную декларацию, в которой Москва соглашалась рассмотреть возможность передачи двух островов Курильской гряды при заключении мирного договора.

Токио считает острова Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи своей территорией, ссылаясь на Трактат о торговле и границах 1855 года. Позиция Москвы заключается в том, что Южные Курилы вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны.

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