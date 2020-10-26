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Тихановская объявила общенациональную забастовку в Белоруссии

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: Homoatrox / CC BY-SA 3.0

Бывший кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская объявила о начале общенациональной забастовки в республике. По ее мнению, нынешнее руководство страны «теряет власть».

«Белорусы сделают этот шаг, потому что их слово - закон. Закон, которого нас пытались лишить, но который мы обязательно вернем. И в этом нам поможет наше главное мирное оружие — солидарность», — написала Тихановская в своем Telegram-канале.

По ее словам, прошедший в воскресенье марш оппозиции в поддержку «народного ультиматума» властям показал, что «мирный протест — это постоянная созидательная сила». Реакция властей Белоруссию на акцию оппозиции означает, что нынешнее руководство страны «теряет власть», уверена экс-кандидат в президенты.

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Тихановская выдвинула президенту Белоруссии Александру Лукашенко ультиматум. Среди его требований — прекращение насилия власти, освобождение политзаключенных и отставка Лукашенко. Срок ультиматума истек в воскресенье. С понедельника оппозиция призвала начать забастовки на промышленных предприятиях.

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