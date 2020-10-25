Госдеп раскрыл главную тему разговора Помпео с Лукашенко

Госсекретарь Соединенных Штатов Майк Помпео призвал президента Белоруссии Александра Лукашенко немедленно отпустить гражданина США Виталия Шклярова и позволить ему покинуть республику, сообщает пресс-служба Госдепа.

Ранее на сайте главы Белоруссии была опубликована информация о звонке Помпео Лукашенко. Беседа длилась около получаса. Пресс-служба Лукашенко сообщила, что белорусский лидер в ходе беседы назвал Россию главным союзником республики и особо отметил поддержку, которую Москва сейчас оказывает Минску.

В Госдепе подтвердили РИА Новости факт разговора Лукашенко с Помпео и назвали повод для разговора. «Госсекретарь призвал к полному освобождению и немедленному отъезду из Белоруссии ошибочно задержанного гражданина США Виталия Шклярова и подтвердил поддержку со стороны США демократических устремлений народа Белоруссии», — сообщили РИА Новости в Госдепе.

Шкляров известен участием в избирательных кампаниях за рубежом, включая работу на штабы канцлера Германии Ангелы Меркель, экс-президента США Барака Обамы и бывшего кандидата в президенты США Берни Сандерса. Он в последнее время проживал в США, его супруга является американской гражданкой.

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Политтехнолога задержали 29 июля в Гомеле, где проживает его мать. Ему вменяют организацию и подготовку действий, грубо нарушающих общественный порядок, либо активное участие в них. Ранее адвокат Шклярова Антон Гашинский сообщал, что его подзащитному изменили меру пресечения с домашнего ареста на подписку о невыезде.