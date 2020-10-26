Глава Бурятии заявил о переполненных ковидных госпиталях

Больницы и госпитали в Бурятии, где находятся больные с COVID-19, переполнены, пациенты лежат в коридорах. Одну из гостиниц города полностью переоборудуют под ковидный госпиталь, сообщил глава Бурятии Алексей Цыденов.

«Проблемы есть, больницы все по максимуму заполнены, вы знаете, что койки дополнительно стоят в коридорах… В городе 97% составляет занятость коечного фонда, а в целом по республике — 88%», — цитирует Цыденова пресс-служба правительства.

Полностью под больничные койки перепрофилируют гостиницу «Парк Отель» в Улан-Удэ. Сейчас специалисты на объекте монтируют кислородопровод, чтобы оборудовать реанимационные палаты.

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В гостинице во вторник и среду также развернут еще 15 кислородных точек для долечивания пациентов. Там больные будут находиться, которым еще нужен медицинский уход, но состояние пациента стабильное и есть положительная динамика.

По данным Минздрава Бурятии на понедельник, в республике за сутки было зарегистрировано 217 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. За весь период с начала распространения коронавируса в Бурятии зарегистрировано более 10,4 тысячи случаев. Более 7,3 тысячи выздоровели, 134 человека умерло.