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Путин назвал полезным присутствие войск США в Афганистане

Источник:
"Россия-1"
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Президент России Владимир Путин заявил, что продолжение присутствия военных США в Афганистане полезно для общей безопасности, вывод же американских войск создать серьезные риски.

«Мы изначально поддерживали пребывание американских войск в Афганистане, в свое время проголосовали за соответствующую резолюцию Совета Безопасности ООН», — сказал Путин в интервью программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия-1».

По его словам, он до сих пор считает, что пребывание американцев в Афганистане не противоречит интересам России. «Наоборот, когда было сказано о том, что американцы готовятся вывести свой воинский контингент — да, у нас официальная позиция заключается в том, что это, может быть, создает дополнительные условия для какого-то афганского примирения, - но я вот лично считаю, что возникает и много рисков», — отметил Путин.

«Во-первых, нам придется раскошелиться дополнительно для того, чтобы поддерживать стабильность, а во-вторых, несмотря ни на что, все-таки пребывание американцев в Афганистане способствует стабильности в стране, и их уход создает риски», — пояснил глава России. «Работа американцев в Афганистане воспринимается нами, как антитеррористическая работа», — подчеркнул Путин

Американские войска ввели в страну в 2001 году в рамках спецоперации «Несокрушимая свобода». Действия США стали ответом на теракт 11 сентября того же года, который устроил «Талибан» (организация запрещена в России). Движение, якобы, поддерживают власти Афганистана.

В августе президент США Дональд Трамп пообещал закончить «эти нелепые бесконечные войны», объявив о сокращении до минимума численности американских войск в Афганистане.

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