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Эксперт перечислил самые опасные в плане заражения места

Источник:
ТАСС
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Наибольшая вероятность заразиться коронавирусной инфекцией сохраняется в местах с большим количеством людей и там, где человек долго находится в замкнутом пространстве с плохой вентиляцией, рассказал кандидат медицинских наук, врач высшей категории Владимир Зайцев.

«Чем общественное место больше, тем вероятность заразиться выше. Хотелось бы поставить на первое место общественный транспорт, потому что мы находимся в скученном состоянии», — сказал Зайцев в интервью ТАСС.

На втором месте — магазины. «Опять же, если мы говорим про крупные торговые сети, где есть охрана, которая не разрешит войти на территорию ТЦ или магазина без маски — это хорошо. А если мы говорим о небольших магазинах, с меньшей ответственностью, это уже риск», — отметил врач.

На третьем месте оказались клубы или зоны для развлечения. Тут риск распространения коронавируса также заключается в том, что данные заведения зачастую находятся в подвальных или полуподвальных помещениях с плохой вентиляцией и без окон.

Четвертое место эксперт закрепил за кинотеатрами, театрами, концертными залами. Тут посетители долгое время находятся в замкнутом помещении с большим количеством людей.

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Последними в списке топ-5 оказались клиники и лаборатории, проводящие тестирование на наличие коронавируса. «Некоторые лаборатории пускают людей в помещение по одному, все остальные стоят на улице, естественно, это все в рамках двора, где дистанцию в целом сложно соблюдать», — пояснил врач.

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