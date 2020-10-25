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Российская ПВО научилась сбивать гиперзвуковые ракеты

Источник:
«Известия»
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Фото: © SpaceX

Российская система ПВО получила возможность сбивать гиперзвуковые ракеты благодаря специально изготовленному для нее боеприпасу с дальностью поражения до 400 километров.

Проведенные в несколько этапов испытания зенитной ракетной системы С-300В4 подтвердили, что она способна сбивать не только современные цели, но также и те, работа над созданием которых за рубежом пока еще не завершилась.

Речь идет об оперативно-тактическом, а главное — о гиперзвуковом оружии, об успехах в создании которого ранее заявлял президент США Дональд Трамп, пишут «Известия» со ссылкой на источники в оборонно-промышленном комплексе.

Система ПВО получила такую возможность благодаря новому, специально изготовленному для нее боеприпасу с дальностью поражения до 400 километров.

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Экс-замглавкома ВВС по вопросам Объединенной системы ПВО СНГ генерал-лейтенант Айтеч Бижев рассказал газете, что испытываемая ракета нового поколения сможет надолго обеспечить надежную защиту от современных и перспективных видов оружия. Он также заявил, что «у вероятного противника никаких шансов нет».

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Оборона #Оружие #Армия #ОПК
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