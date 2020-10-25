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Умер глава концерна Samsung

Источник:
РБК
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Фото: Republic of Korea / CC BY-SA 2.0

Председатель концерна Samsung Ли Гон Хи скончался в возрасте 78 лет в больнице Samsung в Сеуле, говорится в заявлении компании. По его руководством компания из небольшого корейского производителя выросла в крупную международную корпорацию.

«Председатель Ли был истинным провидцем, превратившим Samsung из местного бизнеса в ведущего мирового новатора и промышленного гиганта. Его заявление 1993 года о «новом управлении» стало движущей силой видения компании по предоставлению лучших технологий для развития глобального общества. <...> Его наследие будет вечным», — приводит РБК заявление Samsung.

Ли Гон Хи родился 9 января 1942 года. Его отец, Ли Бен Чхоль, был основателем Samsung Group. После его смерти в 1987 году Ли Гон Хи возглавил концерн. В 1993 году Ли Гон Хи начал проводить корпоративную реформу в Samsung. Он назвал компанию «второсортной» по мировым стандартам и призвал каждого сотрудника «изменить все, кроме жены и детей».

Недостатки Samsung Ли Гон Хи видел в слабости корейской корпоративной культуры, в которой упор делался на авторитарный стиль руководства. Согласно предложенной им концепции «нового управления» подчиненные теперь могли указывать своим начальникам на ошибки.

Также компания брала курс на качество продукции, а не количество. В частности, в середине 1990-х годов Ли Гон Хи лично отозвал некачественные мобильные телефоны, факсы и другую технику на сумму около 50 миллионов долларов и поджег их.

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