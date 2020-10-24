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Пользователей разочаровал новый iPhone

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Apple

Пользователи новейшего смартфона iPhone 12 оказались разочарованы возможностями последней на сегодня линейки Apple, свидетельствуют отзывы первых владельцев устройства.

Так, обладатели смартфонов указали, что не заметили существенной разницы между линейками устройств 2019 и 2020 годов выпуска — особенно при фотографировании и съемке видео, пишет издание MacRumors.

Кроме этого, пользователи не заметили изменений в работе биометрического сенсора — Face ID функционирует с прежней скоростью. Зарядное устройство, надежно крепившееся к тыльной стенке смартфона на презентации, в реальности легко отваливается.

Эксплуатация первых аппаратов также показала, что iPhone 12 Pro быстро разряжается при подключении к сетям 5G. Например, у одного из пользователей после двух с половиной часов использования смартфона с включенным экраном осталось всего 18% зарядки.

Что касается фирменной беспроводной зарядки, то она оказалась очень медленной. При этом паспортные данные гласят, что магнитная зарядка от Apple позволяет заряжать устройство с относительно высокой мощностью в 15 ватт.

Apple представила новую линейку iPhone на прошлой неделе. В нее вошли четыре смартфона: iPhone 12, iPhone 12 mini, iPhone 12 Pro и iPhone 12 Pro Max. Все аппараты впервые они продаются без наушников и зарядного устройства.

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