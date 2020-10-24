Эрдоган дал президенту Франции издевательский совет

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган раскритиковал своего французского коллегу Эммануэля Макрона за высказывания об исламе и далее ему издевательский совет.

Турецкий лидер заявил, что президент Франции демонстрирует неподобающее отношение к жителям своей страны, которые исповедуют иную религию. «Макрону требуется лечение психических расстройств», — цитирует Эрдогана ТАСС.

Ранее Макрон назвал терактом убийство преподавателя истории в пригороде Парижа. Президент Франции отметил, что школьный педагог погиб за то, что «учил детей свободе слова, свободе верить или не верить».

Инцидент произошел 16 октября, убийцей оказался 18-летний Абдулак Анзоров, чеченец по национальности. Молодой человек родился в Москве, однако затем переехал в Париж вместе с родителями, у него был статус беженца.

Преступник напал на преподавателя за то, что тот на уроке о свободе слова показывал карикатуры на пророка Мухаммеда. Полиция застрелила убийцу, по возбужденному уголовному делу об убийстве преподавателя задержаны четыре человека.