Медведева насторожили попытки заменить ООН «клубом наций»

Попытки заменить Организацию объединенных наций «клубом демократических наций» настораживают и могут привести к конфликтам между членами ООН, заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.

«Такого рода идеи не объединяют, а разделяют человечество, способствуют нагнетанию международной напряженности, в конечном счете ведут к прямым конфликтам», — написал Медведев в колонке RT.

Политик напомнил, что ООН создавалась на фоне развития концепции прав человека, придания гуманистической направленности сотрудничеству стран в самых различных сферах. При этом пандемия коронавируса показывает, что политические свободы сами по себе «не могут спасти жизни людей».

Медведев также указал, что после Второй мировой войны правительства многих стран пошли на «существенное ограничение собственного национального суверенитета, делегирование полномочий на надгосударственный уровень».