НАВЕРХ
#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

США ввели санкции против российского института

Источник:
Sibnet.ru
400 14
Фото: © U.S. Department of the Treasury

США ввели санкции против российского Центрального научно-исследовательского института химии и механики, сообщается на сайте американского Минфина.

Ограничения вводятся по закону «О противодействии противникам Америки посредством санкций». Институт попал в санкционный список в связи с хакерской атакой на нефтехимический завод на Ближнем Востоке в 2017 году.

Американская сторона утверждает, что атака была «поддержана» российским институтом. Специалисты института якобы были ответственны за создание специализированных инструментов, которые позволили осуществить атаку.

Россия отвергает обвинения США против Центрального научно-исследовательского института химии и механики и считает санкции нелегитимными, заявил посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов. Он подчеркнул, что Москва отвергает все обвинения.

Еще по теме
Кремль расстроили соревнования по нелюбви к России на выборах в США
Звери в красноярском зоопарке предсказали нового президента США. ФОТО
Путин пошутил о похоронах недоброжелателей России
Трамп обвинил Байдена в получении денег от России
смотреть все
Политика #Мир
КАРТИНА ДНЯ
•
США ввели санкции против российского института
•
Определен срок выпуска цифрового рубля
•
Эксперты перечислили растущие в цене продукты
•
Путин призвал губернаторов «действовать аккуратно»
Подробности
•
Под ореолом тайны: российскому спецназу 70 лет
•
Подоходный налог повышается: кто заплатит больше?
•
Врачей «скорой» возмутил ответ Минздрава про ковидные бригады
•
Точка невозврата: почему россиянки не хотят детей
Как это работает
•
Сделать КТ легких: как выглядит коронавирус
•
Дробить, мочить и жечь: как работает цементный завод
•
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
•
Как смотреть бесплатное ТВ без кабеля и антенны
НОВОСТИ СИБИРИ
Выбрать регион
Все города Сибири Алтайский край Бурятия Забайкальский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Томская область Хакасия Республика Тыва
Микроавтобус устроил смертельную аварию под Новосибирском
Сибирь 24.10.2020 13:33
Москвичи помогут Горному Алтаю в борьбе с эпидемией
Сибирь 23.10.2020 22:41
Сибирский медведь выбрал нового президента США. ФОТО
Сибирь 23.10.2020 18:39
Оборудование госпиталя в ТЦ Барнаула начнется на следующей неделе
Сибирь 23.10.2020 18:22
Самое популярное
Мэр Новокузнецка заявил о «цунами» коронавируса
10735
Российский интернет резко подорожает
4102
Глава «Вектора» предсказал новую смертоносную пандемию
3735
Обновление Windows 10 сломало компьютеры
3272
Обсуждение (14)
КАРТИНА ДНЯ
•
США ввели санкции против российского института
•
Определен срок выпуска цифрового рубля
•
Эксперты перечислили растущие в цене продукты
•
Путин призвал губернаторов «действовать аккуратно»
Подробности
•
Под ореолом тайны: российскому спецназу 70 лет
•
Подоходный налог повышается: кто заплатит больше?
•
Врачей «скорой» возмутил ответ Минздрава про ковидные бригады
•
Точка невозврата: почему россиянки не хотят детей
БЛОГ РОСТЕЛЕКОМА
•
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
•
Как досмотреть сериал по дороге на работу?
•
Цифровые следы и мошенники: что не стоит доверять интернету
•
«Ростелеком Лицей»: учимся и сдаем экзамены дистанционно
•
Как заполировать царапины на экране смартфона
•
Промокод Wink: где получить и как активировать
Мультимедиа
•
Путин и другие: возраст и стаж мировых лидеров
•
Иглы и звезды: удивительный мир снежинок. ФОТО
•
Тело мужчины: где заснули эрогенные зоны
•
Самые красивые птицы Сибири. ФОТО
•
Чем на самом деле опасны грязные руки?
•
Что надо знать о «магазинных» яйцах. ИНФОГРАФИКА
Sibnet.Ru
Топ комментариев

150388

Уж 20 лет как шутит, особенно про экономический рост в стране и достойный уровень жизни граждан...

jeryakob

россия и путин не одно и тоже

лачинов

Ключевые слова - "неважно где он заработал деньги". Прекрасный образчик оправдательной риторики. Сразу...

Voland2

Висит обьявление о наборе медработников в красную зону...Желающих нет, один раз уже кинули.

Uynachalnica

На то начальство и существует, чтобы проявлять заботу о всех нас, включая врачей!