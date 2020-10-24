США ввели санкции против российского института

США ввели санкции против российского Центрального научно-исследовательского института химии и механики, сообщается на сайте американского Минфина.

Ограничения вводятся по закону «О противодействии противникам Америки посредством санкций». Институт попал в санкционный список в связи с хакерской атакой на нефтехимический завод на Ближнем Востоке в 2017 году.

Американская сторона утверждает, что атака была «поддержана» российским институтом. Специалисты института якобы были ответственны за создание специализированных инструментов, которые позволили осуществить атаку.

Россия отвергает обвинения США против Центрального научно-исследовательского института химии и механики и считает санкции нелегитимными, заявил посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов. Он подчеркнул, что Москва отвергает все обвинения.