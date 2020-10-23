Кремль расстроили соревнования по нелюбви к России на выборах в США

Теледебаты в Нэшвилле, состоявшиеся в четверг стали последними перед всеобщими выборами 3 ноября, на которых будут избираться президент. Оба кандидата — Дональд Трамп и Джозеф Байден — негативно высказывались о России.

По словам Пескова, «соревнование в большей нелюбви к России стало уже константой всех избирательных процессов Соединенных Штатов Америки, к сожалению».

«Мы прекрасно себе отдаем в этом отчет и можем только выразить сожаление», — приводит ТАСС слова Пескова.

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Он уточнил, что в Кремле не смотрели дебаты кандидатов в президенты США, но «читали многочисленные сообщения СМИ на этот счет». «Все-таки, наверное, главным адресатом этих дебатов является американский электорат, то есть обычные американцы. Это им судить, кто там на этих дебатах победил, а не нам», - заключил представитель Кремля.