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США перебросят к границе с Россией кавалерийский полк

Источник:
ТАСС
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Фото: Sgt. William Tanner

Вашингтон изучает возможность передислокации на постоянной основе Второго кавалерийского полка Сухопутных войск США из Германии в иную страну Европы ближе к границам России, приводит ТАСС заявление Эспера.

Глава Пентагона сообщил, что отправной точкой для такого решения стало соглашение о расширении оборонного сотрудничества с Польшей, недавнее двустороннее взаимодействие с министрами обороны Румынии и Болгарии и консультации с союзниками в Прибалтике. Эти страны дали возможность США размещать войска на их территории.

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Летом стало известно о выводе части американских войск из Германии с последующим размещением их в других европейских странах. В Пентагоне заявляли, что обсуждается дислокация восточнее, ближе к российским границам.

Второй кавалерийский полк входит в состав Седьмой армии Сухопутных войск США. Он вооружен боевыми машинами семейства Stryker и сейчас дислоцируется в Германии.

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Оборона #Военная политика #Армия #Мир
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