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Похолодание до -15 придет в Новосибирскую область

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Похолодание надвигается на Новосибирскую область, ночью температура будет опускаться до -15 градусов, сообщил Sibnet.ru в пятницу ведущий синоптик Западно-Сибирского Гидрометцентра Евгений Тунаев.

«Ожидается влияние холодной воздушной массы. Мы будем находиться в ложбине, тыловой части циклона… Ожидаются осадки в течение ближайших трёх дней по всей территории области – от небольших до умеренных», – рассказал собеседник.

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Ветер будет дуть в северо-западном и западном направлениях, в понедельник он перестроится на юго-западный. Скорость ветра в выходные будет достигать 14-16, в понедельник – 20 метров в секунду.

Ночами будет -2…-3, при прояснениях – до -8 градусов. В ночь на воскресенье возможно понижение температуры до 15 градусов ниже нуля, предупредил синоптик.

В дневные часы будет 0…+3 градусов. В ночь на понедельник ожидается потепление: ночью будет ноль и чуть выше, в дневные часы температура может подняться до 4-9 градусов тепла. «В ночные часы на дорогах ожидается гололедица», – добавил собеседник.

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