Lada Granta превратили в катафалк

Грузовичок Lada Granta Prima превратили в катафалк, сообщил производитель «Самотлор-НН». Машину презентовали на выставке «Некрополь».

Фото: © vk.com/kubcar

Ритуальный автомобиль выполнен на базе модификации Maxi длиной 5,15 метра с надстройкой типа «промтоварная будка», сообщается в группе «Самотлор-НН» в соцсети «ВКонтакте».

Судя по опубликованным фото, машина отличается перенесенными назад дверями. Внутри установлен постамент под гроб и сиденья для сопровождающих.

Фото: © vk.com/kubcar

Lada Granta Prima — удлиненный вариант грузовичка ВИС-2349. Машина может перевозить до 780 килограммов.