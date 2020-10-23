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Глава Забайкалья сообщил о мерах по борьбе со второй волной COVID

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © пресс-служба правительства Забайкальского края

Губернатор Забайкальского края Александр Осипов перечислил меры по борьбе со второй волной коронавирусной инфекции в регионе. В их число вошло закрытие ряда организаций и введение дистанционного обучения, сообщила пресс-служба краевого правительства.

«Мы должны соблюдать ограничительные меры. Среди них — закрытие ночных дискотек, клубов, обязанность работодателей перевести до 60% работающего персонала офиса на дистанционную работу», — заявил Осипов.

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Правительство также приняло решение о введении каникул в школах, о переходе на дистанционное образование в ряде школ, на дистанционное обучение в вузах и учебных заведений среднего профессионального образования.

Рассматривается возможность ограничения деятельности детских образовательных учреждений, где выявляется большое количество заболевших. Существует вероятность сокращения работы детских садов, если будет продолжаться рост заболеваний.

По данным регионального оперативного штаба, на утро пятницы в регионе зафиксировано 9952 случая заболевания коронавирусной инфекцией, 6728 пациентов — выздоровели, 104 — умерли.

Тема: Распространение коронавируса
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