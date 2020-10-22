Россияне обеднели быстрее украинцев

Благосостояние россиян с января по июнь 2020 года снизилось на 10,7% в долларовом выражении, свидетельствует ежегодный доклад о богатстве в мире швейцарского банка Credit Suisse.

Согласно документу, население России стало беднеть почти быстрее всех в мире. В частности, россияне беднею быстрее украинцев, которые за тот же период потеряли менее 9% благосостояния.

При этом больше россиян потеряли жители Норвегии (11%), Мексики (14,2%), Южной Африки (21,8%) и Бразилии (24,4%). Одновременно рекордсменами по росту благосостояния стали жители Филиппин, которые обогатились на 7%.

Причинами такого негативного результата для России стало падение курса национальной валюты, которое началось с марта на фоне потрясений на нефтяном рынке, отмечается в докладе. За полгода российский рубль подешевел к доллару на 13%.