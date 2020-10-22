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Россияне обеднели быстрее украинцев

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Благосостояние россиян с января по июнь 2020 года снизилось на 10,7% в долларовом выражении, свидетельствует ежегодный доклад о богатстве в мире швейцарского банка Credit Suisse.

Согласно документу, население России стало беднеть почти быстрее всех в мире. В частности, россияне беднею быстрее украинцев, которые за тот же период потеряли менее 9% благосостояния.

При этом больше россиян потеряли жители Норвегии (11%), Мексики (14,2%), Южной Африки (21,8%) и Бразилии (24,4%). Одновременно рекордсменами по росту благосостояния стали жители Филиппин, которые обогатились на 7%.

Причинами такого негативного результата для России стало падение курса национальной валюты, которое началось с марта на фоне потрясений на нефтяном рынке, отмечается в докладе. За полгода российский рубль подешевел к доллару на 13%.

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Топ комментариев

лачинов

Если они у меня берут деньги под два процента, а дают под двадцать какое может быть отношение к банкстерам?

Uynachalnica

Кто бы сомневался! Даже ПФР мог заработать, но это не для пенсионеров!

Иркут 69

Так заработать то им несложно. У них под рукой все валютные резервы и они могут спокойно играть на разнице...

Uynachalnica

Че и босиком по снегу не помогло?

suportar

Врачей он разогнал. Послать к нему ветеринара. Пусть зеленкой его помажет.