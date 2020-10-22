Минобороны запатентовало новую маскировку техники от спутников

Военная академия связи имени Буденного Минобороны России запатентовала способ маскировки наземных мобильных объектов от взора радиолокационных спутников потенциальных противников

«Изобретение относится к области маскировки наземных мобильных объектов от космических систем радиолокационного наблюдения», — приводит РИА Новости пояснение к патенту.

Предлагается на пути следования мобильных объектов, за которыми может вестись наблюдение с зарубежных спутников-разведчиков, распылять облака специального аэрозоля, препятствующего зондирующему сигналу.

Какие конкретно мобильные объекты так можно скрыть от спутников, в патенте не называется, однако известно, что Россия обладает подвижными грунтовыми комплексами с межконтинентальными баллистическими ракетами.



