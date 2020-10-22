Омские уборщицы пожаловались Путину на работу с COVID. ВИДЕО

Уборщицы детской больницы в Омске записали видеообращение к президенту РФ Владимиру Путину на условия работы в красной зоне и отсутствие выплат за контакты с COVID.

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Видео продолжительностью в 24 минуты появилось в соцсетях вечером в среду. Уборщицы провели видеоэкскурсию по красной зоне детской больницы №3.

«Когда в конце концов нам заплатят наши деньги? (Руководство больницы) утверждает, что мы, уборщики служебных помещений, права на выплаты не имеем», – обратилась к президенту автор видео.

В кадре видно, как боксы для больных коронавирусом заклеивают «мылом и тряпочками», заражённые отходы лежат в полиэтиленовых пакетах. Кроме того, одноразовые костюмы стирают и сушат, а маски сотрудникам больницы, по словам авторов видео, приходится шить самим.

Авторы обращения уточнили, что обратились в суд по поводу доплат за работу с COVID ещё в мае, но заседания до сих пор не назначили.