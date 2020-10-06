Медики в Новосибирске устроили пикеты с просьбой заплатить за COVID

Серия одиночных пикетов с требованием стимулирующих выплат за работу с коронавирусными больными прошла в Новосибирске, сообщил председатель первичной организации профсоюза медиков «Действие» в Новосибирске Сергей Комлев.

Пикет на 30 человек планировалось провести в Сквере медицинских работников в сентябре. властей к актуальным проблемам здравоохранения: задержкам стимулирующих и страховых выплат за работу с COVID. Пикет не согласовали из-за эпидемиологических ограничений на массовые мероприятия.

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«Планировалось участие достаточно большого количества медработников из области, а там проблем с выплатами ещё больше, чем у нас», – рассказал Комлев на своей странице в Instagram.

Мероприятие должно было стать частью всероссийской акции «Заплатите за COVID». В итоге медики вышли на серию одиночных пикетов, которые согласовывать не обязательно.