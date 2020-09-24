Локоть объяснил запрет на пикет медработников

Мэрия Новосибирска перед выборами провела уличные концерты, но запретила пикет медработников на той же площадке – мэр города Анатолий Локоть попытался объяснить, почему.

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Председатель первичной организации профсоюза медиков «Действие» в Новосибирске Сергей Комлев подал заявку на участие во всероссийской акции «Заплатите за COVID» – предполагалось, что 30 медиков 28 сентября выйдут на пикет в Сквер медработников на улице Семьи Шамшиных, но мэрия отказала им, так как в период пандемии массовые мероприятия проводить нельзя. Но в сентябре, незадолго до выборов в горсовет, в том же сквере прошёл концерт ансамбля «Дружина».

«У нас нет избирательных подходов, мы уважительно очень относимся к нашим медикам, которые занимаются отражением этой атаки COVID … Но у нас массовые мероприятия все протестные, праздничные, попадают под требования режима повышенной готовности, поэтому никаких разрешений на массовые мероприятия мы не даём, формулировка для всех одна», – ответил Локоть в четверг на вопрос Sibnet.ru.

Он подтвердил, что концерт на указанной площадке действительно проходил, их было даже два. Мероприятия были предварительно согласованы и проходили с соблюдением всех санитарных норм, социальной дистанции.

«Мы сделали это (концерт) для того, чтобы продемонстрировать уважение нашим врачам и, мне кажется, они почувствовали эту благодарность», – добавил мэр.

Режим повышенной готовности продлён в Новосибирской области до 30 сентября по распоряжению губернатора региона Андрея Травникова.