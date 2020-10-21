Кремль назвал новые санкции США рейдерством

Новые санкции США против «Северного потока – 2» являются проявлением рейдерской конкуренции, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«В целом достаточно недружественная и деструктивная линия по постоянному введению различных рестрикций в отношении нашей экономики. К сожалению, это стало уже такой неотъемлемой частью, ничем не прикрытой рейдерской конкуренции со стороны Вашингтона», — сказал Песков.

По словам официального представителя Кремля, США уже не один год ведут деструктивную линию, что наносит вред двусторонним отношениям Москвы и Вашингтона. Впервые санкции против российского газопровода США ввели в декабре прошлого года.

Накануне на сайте Госдепартамента были опубликованы пояснения к новым санкциям США по проекту «Северный поток – 2». Согласно документу, теперь они будут распространены на фирмы, оказывающие услуги судам для укладки газопровода.

Газопровод строится от России до Германии по дну Балтийского моря. Из-за санкций работы по его прокладке приостановлены, однако Москва намерена завершить строительство, несмотря на ограничительные меры.