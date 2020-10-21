НАВЕРХ
#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

Кремль назвал новые санкции США рейдерством

Источник:
ТАСС
155 3
Фото: © пресс-служба президента РФ

Новые санкции США против «Северного потока – 2» являются проявлением рейдерской конкуренции, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«В целом достаточно недружественная и деструктивная линия по постоянному введению различных рестрикций в отношении нашей экономики. К сожалению, это стало уже такой неотъемлемой частью, ничем не прикрытой рейдерской конкуренции со стороны Вашингтона», — сказал Песков.

По словам официального представителя Кремля, США уже не один год ведут деструктивную линию, что наносит вред двусторонним отношениям Москвы и Вашингтона. Впервые санкции против российского газопровода США ввели в декабре прошлого года.

Накануне на сайте Госдепартамента были опубликованы пояснения к новым санкциям США по проекту «Северный поток – 2». Согласно документу, теперь они будут распространены на фирмы, оказывающие услуги судам для укладки газопровода.

Газопровод строится от России до Германии по дну Балтийского моря. Из-за санкций работы по его прокладке приостановлены, однако Москва намерена завершить строительство, несмотря на ограничительные меры.

Еще по теме
США перебросят к границе с Россией кавалерийский полк
Нарышкин заявил о подготовке США цветной революции в Молдавии
Тихановская предложила силовикам предать Лукашенко
Россия заморозит ядерные арсеналы ради договора с США
смотреть все
Политика #Мир #Недра и ТЭК
КАРТИНА ДНЯ
•
Российские банки заработали на крушении рубля
•
Самолет Су-34 разбился в Хабаровском крае
•
Глава «Вектора» предсказал новую смертоносную пандемию
•
Жителям Благовещенска напомнили про пандемию жесткими плакатами
Подробности
•
«Монолитная» история Коммунального моста
•
Кудрин призвал власти распечатать кубышку
•
Каким будет цифровой рубль?
•
Большой стране труднее избавиться от мусора. ИНТЕРВЬЮ
Как это работает
•
Туалетные проблемы МКС: как работает космический санузел
•
Дробить, мочить и жечь: как работает цементный завод
•
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
•
Родом из СССР: как производят тепло и горячую воду
НОВОСТИ СИБИРИ
Выбрать регион
Все города Сибири Алтайский край Бурятия Забайкальский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Томская область Хакасия Республика Тыва
Глава «Вектора» предсказал новую смертоносную пандемию
Сибирь 21.10.2020 20:32
Метеорный поток Ориониды достигнет максимума
Сибирь 21.10.2020 19:03
Губернатор Кузбасса изолировался с симптомами коронавируса
Сибирь 21.10.2020 18:56
Больничный подвал с телами пациентов на Алтае попал на видео
Сибирь 21.10.2020 18:11
Самое популярное
Определена самая сексуальная женщина России
5576
Участница «Голоса» поставила в неловкое положение наставников шоу
4456
WhatsApp получил долгожданную функцию
3437
Тимати и Егор Крид воссоединись в клипе после скандала
3111
Обсуждение (3)
КАРТИНА ДНЯ
•
Российские банки заработали на крушении рубля
•
Самолет Су-34 разбился в Хабаровском крае
•
Глава «Вектора» предсказал новую смертоносную пандемию
•
Жителям Благовещенска напомнили про пандемию жесткими плакатами
Подробности
•
«Монолитная» история Коммунального моста
•
Кудрин призвал власти распечатать кубышку
•
Каким будет цифровой рубль?
•
Большой стране труднее избавиться от мусора. ИНТЕРВЬЮ
БЛОГ РОСТЕЛЕКОМА
•
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
•
Как досмотреть сериал по дороге на работу?
•
Цифровые следы и мошенники: что не стоит доверять интернету
•
«Ростелеком Лицей»: учимся и сдаем экзамены дистанционно
•
Как заполировать царапины на экране смартфона
•
Промокод Wink: где получить и как активировать
Мультимедиа
•
Путин и другие: возраст и стаж мировых лидеров
•
Иглы и звезды: удивительный мир снежинок. ФОТО
•
Тело мужчины: где заснули эрогенные зоны
•
Самые красивые птицы Сибири. ФОТО
•
Чем на самом деле опасны грязные руки?
•
Что надо знать о «магазинных» яйцах. ИНФОГРАФИКА
Sibnet.Ru
Самое обсуждаемое
Эрдоган отказался считать Крым российским
61
Украина отказалась закупать российскую вакцину по совету США
39
Тихановская предложила силовикам предать Лукашенко
34
Российский интернет резко подорожает
30
Навальный раскритиковал Трампа за молчание об его отравлении
26