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Российские банки заработали на крушении рубля

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Почти половину прибыли российской банковской системы в сентябре обеспечила девальвация рубля, свидетельствует сентябрьский обзор Банка России.

Скачок курса доллара в сентябре почти до 80 рублей, а курса евро — выше 90 рублей, сделал рубль одной из слабейших валют развивающихся рынков и принес российским кредитным учреждениям 92 миллиарда рублей, отмечается в документе.

Прибыль возникла после переоценки валютных активов. В целом российские банки заработали с начала года более триллиона рублей. Размер накоплений оказался на четверть ниже прошлогоднего, однако немного превысил результаты 2018 года.

В целом число прибыльных банков в сентябре снизилось: положительный результат показали 249 кредитных организаций, это 66% от общего количества. Банки продолжают фиксировать проблемы с вкладами физлиц, их объем с начала года сократился на 686 миллиардов рублей.

Население стало забирать деньги с банковских счетов после того, как ставки упали до исторического минимума. Сейчас они официально едва превышают официальную инфляцию — 4,3% против 3,8%.

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