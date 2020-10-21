Глава Приангарья убедился в дефиците лекарств против COVID-19

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев зашел в аптеку и спросил о наличии препаратов для лечения при COVID-19, но их не оказалось в наличии, написал он своей странице в Instagram.

«Побывал в одной из иркутских аптек. Убедился лично — в городе есть нехватка ряда лекарственных препаратов для лечения коронавируса. Это недопустимо. Вопрос будем решать в срочном порядке», — сообщил Кобзев.

Первая партия Азитромицина — 1 тысяча упаковок — должна поступить в регион в среду, добавил он. В ближайшие дни в аптеках также появятся и противовирусные препараты. «Сделаем все, чтобы обеспечить жителей области необходимыми медикаментами», — резюмировал он.

По данным на утро среды, в регионе за последние сутки зарегистрировано 183 случая заражения коронавирусной инфекцией, выздоровело человека, умерло — 11.