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Обессилевшую сову нашли в Омске

Источник:
Sibnet.ru
181 0
Фото: ahisgett / Attribution License

Омичи нашли во дворе на Омской улице сову, которая не могла взлететь, местные жители забрали её и начали обследовать.

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«Напротив арки сидит сова, сломано крыло, не может улететь. Кто может помочь? Жалко птицу», – написал в группе «Аварийный Омск» вечером во вторник Олег Михельсон.

Неравнодушные местные жители откликнулись очень быстро. Они забрали сову и начали её обследовать. Оказалось, что её крылья целы.

«Отвезли сову в ветеринарную клинику, то, что у неё проблемы с крылом – при осмотре сказали, маловероятно. Врач сказал, что похоже на обезвоживание или проблемы с почкам, т.к. сове трудно даже стоять. Плюс побелевшие веки. Завтра птица отправляется на рентген и дальше будет видно», – прояснил ситуацию омич Андрей Андрейчук.

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