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Мяукающая сова стала звездой Сети. ВИДЕО

Источник:
Sibnet.ru
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Сова Ушан из Мурманска прославилась в Сети после того, как ее хозяйка опубликовала ролик, где птица издает звуки, похожие на мяуканье. О питомце и его способностях Sibnet.ru рассказала автор вирусного ролика Наталья Раевская.

«Наконец-то мне удалось заснять те "милые" звуки, которые я слушаю по ночам! Спонсор воплей — наш рыжий кот. Наверное, в данном случае это звуки угрозы и обороны, но я совиного языка не знаю», — написала девушка в соцсети под видео.

На видео сова начинает издавать звуки, похожие на мяуканье с 48 секунды. Оказалось, что устрашающий вопль напугал еще одного питомца Раевской — кота по кличке Рыжий.

Наталья Раевская рассказала, что сова попала к ней в дом чуть меньше года назад. Ушана нашли в лесу со сломанным крылом. «Мы помогаем диким птицам. Лечим и по возможности выпускаем обратно в природу. Ушану делали операцию, но крыло полностью не восстановилось, летать он не может, поэтому остался дома на доживание», — сказала девушка.


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Топ комментариев

polimarx

Спрятался в бункере своём и сидит, за что его поддерживать то

DYNAMO7294

Как раз таки 59% невменяемых, как ты!

Evgen_26

вероятно, забыли напечатать запятую между 5 и 9

Иркут 69

Поручаю поручать... ☺️Ответственность на подчиненных, финансирование в ноль. Одни указивки.

all busy

"Деятельность Владимира Путина на посту президента одобряют 59% россиян" Это даже не смешно.