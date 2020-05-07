Мяукающая сова стала звездой Сети. ВИДЕО

Сова Ушан из Мурманска прославилась в Сети после того, как ее хозяйка опубликовала ролик, где птица издает звуки, похожие на мяуканье. О питомце и его способностях Sibnet.ru рассказала автор вирусного ролика Наталья Раевская.

«Наконец-то мне удалось заснять те "милые" звуки, которые я слушаю по ночам! Спонсор воплей — наш рыжий кот. Наверное, в данном случае это звуки угрозы и обороны, но я совиного языка не знаю», — написала девушка в соцсети под видео.

На видео сова начинает издавать звуки, похожие на мяуканье с 48 секунды. Оказалось, что устрашающий вопль напугал еще одного питомца Раевской — кота по кличке Рыжий.

Наталья Раевская рассказала, что сова попала к ней в дом чуть меньше года назад. Ушана нашли в лесу со сломанным крылом. «Мы помогаем диким птицам. Лечим и по возможности выпускаем обратно в природу. Ушану делали операцию, но крыло полностью не восстановилось, летать он не может, поэтому остался дома на доживание», — сказала девушка.