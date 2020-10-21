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Красное небо предсказало ясную погоду

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Красный закат восхитил новосибирцев вечером во вторник. Считается, что примета о том, что красное небо – к ясной погоде на следующий день, одна из немногих, которые действительно работают.

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Закат в Новосибирске вечером во вторник был необычно красного цвета, заметили горожане. Согласно народной примете, красный закат – к ясной погоде.

Как рассказал «Вести ФМ» научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, приметы никакого отношения к изменениям в погоде не имеют, но из каждого правила есть исключения. Одно из них – это красный закат, который предвещает погоду без осадков. Цвет неба вечером определяется атмосферным давлением, по которому можно действительно отчасти предсказать погоду.

В среду в Новосибирске солнечно, без осадков, стоблики термометров поднимаются выше +10 градусов. Ожидается, что такая погода продлится в течение дня, а вот в четверг, по данным Западно-Сибирского Гидрометцентра, начнутся осадки и похолодание.

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