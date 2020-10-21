Нарушителей ПДД объединят в одну базу

Открытая цифровая платформа ГИБДД с информацией о злостных нарушителях правил дорожного движения будет создана в начале 2021 года, сообщило МВД РФ.

«На площадке МВД России совместно с Минкомсвязью создается витрина данных ГИБДД (открытая цифровая платформа). Завершение работ по ее созданию запланировано на начало 2021 года», — цитирует ТАСС сообщение пресс-службы МВД.

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Других подробностей в министерстве не привели. Однако ранее в ГИБДД сообщали, что ведомство собирается создать единую цифровую платформу, которая позволит компаниям проверять своих водителей на наличие многократных нарушений правил дорожного движения и лишение водительских прав. В базу данных будут внесены сведения обо всех нарушителях — как россиянах, так и иностранцах.