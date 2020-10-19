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МВД выбрало месяцы для запрета зимней и летней резины

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

МВД России предложило запретить автомобилистам ездить на летней резине с декабря по февраль, а на зимней — с июня по август, проект такого постановления размещен на портале проектов нормативных правовых актов.

В перечень неисправностей и условий, при которых запрещается эксплуатация автомобиля, вошли случаи, когда «транспортные средства укомплектованы шинами с шипами противоскольжения в летний период (июнь, июль, август)» и когда «транспортные средства категорий M1 и N1 не укомплектованы зимними шинами в зимний период (декабрь, январь, февраль)».

При этом регионы могут увеличить сроки, определяющие летний и зимний периоды. Сейчас штрафов за резину не по сезону нет. В случае утверждения этого перечня нарушителям будет грозить штраф в размере до 500 рублей по статье 12.5 КоАП (управление транспортным средством при наличии неисправностей).

M1 — самая большая категория, она обозначает легковые автомобили. В категорию N1 входят автомобили для грузоперевозок, не имеющие дополнительных пассажирских мест, масса машин такой категории не должна быть более 3,5 тонны.

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