Свадьбы Забайкалья пройдут без свидетелей

Отделы ЗАГС Забайкалья приняли вынужденные меры профилактики в связи с ухудшением ситуации по коронавирусу. Теперь для регистрации брака в ЗАГС могут пройти только молодожены, а свидетелей и гостей не пустят, сообщила пресс-служба краевого департамента.

«Ситуация тревожная. Прислушаться к рекомендациям врачей гораздо проще, чем стать причиной болезни — своей и членов семьи», — отметила руководитель ведомства Ольга Корягина.

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Прием заявлений на регистрацию заключения и расторжения брака при личном приеме осуществляться не будет — только через портал Госуслуг. Регистрация рождений и смертей проводится в обычном порядке. Сменить имя и оформить документы по усыновлению можно только в случае крайней необходимости.

Все посетители отделов ЗАГС должны находиться в масках, тщательно обрабатывать руки антисептиком и соблюдать «социальную дистанцию». После каждой церемонии все задействованные в процессах помещения и залы будут обрабатываться.