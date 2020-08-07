Руководитель забайкальского ЗАГСа развеяла мифы о «счастливых» датах

Небольшое количество молодоженов в Забайкалье захотели заключить в брак 8 августа, в «день двух восьмерок». Это правильно, так как «счастливые» даты не приносят счастья вопреки народным поверьям, сообщила руководитель Департамента ЗАГС Забайкальского края Ольга Корягина.

Всего 16 заявлений подано от желающих связать себя узами брака в пятницу. Одно заявление – в Каларском районе, остальные – в городском отделе ЗАГС. Таким образом, в день «двух восьмерок» свадебного бума в Забайкалье не будет.

«Браки создаются на небесах. "Красивые" даты счастья не приносят, это проверено по статистике разводов. А если рождается настоящая семья — можно регистрироваться и в високосный год, и в мае, и 13 числа», — цитирует пресс-служба департамента Корягину.

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Чтобы не быть голословными, сотрудники ЗАГСов проанализировали статистику разводов тех пар, которые регистрировали свой брак в «красивые» даты.

Оказалось что из 32 браков, заключенных 07.07.07 — девять разводов. Это 28% от общего числа заключенных в этот день браков. Из 48 браков, заключенных 08.08.08 – 22 развода (46%).

Из 12 браков, заключенных 09.09.09 – шесть разводов (50 %), из 12 браков, заключенных 10.10.10 — три развода (25%), из 34 браков, заключенных 11.11.11 –14 разводов (41%), из 18 браков, заключенных 12.12.12 — пять разводов (28%).

«Холодный язык цифр показывает нам, что не стоит строить свою судьбу, погнавшись за модой последних веяний. Лучшая основа семьи — любовь и взаимоуважение», — резюмировала Корягина.



