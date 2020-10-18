Украина отказалась закупать российскую вакцину по совету США

Украина не будет закупать российскую вакцину от коронавирусной инфекции COVID-19, «не прошедшую испытаний на безопасность», сообщило посольство США в Киеве

В посольстве отметили, что временный поверенный в делах США на Украине Кристина Квин встретилась с главой украинского Минздрава Максимом Степановым, чтобы обсудить борьбу с коронавирусом и реформы в сфере здравоохранения.

«Украина не будет закупать российскую вакцину от COVID-19, которая не прошла клинических испытаний на безопасность!» — приводит РБК сообщение посольства по итогам встречи Квин со Степановым.

Ранее президент России Владимир Путин в ходе беседы с председателем политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктором Медведчуком заявил, что Россия готова обеспечить поставки вакцины «Спутник V» на Украину. При этом он отметил, что для этого необходимо участие официальных властей Украины.

После этого глава украинского Минздрава сообщил, что страна может закупить российскую вакцину только после одобрения препарата Всемирной организацией здравоохранения. Он объяснил, что пока нет никаких подтверждений от международных организаций об эффективности и безопасности этой вакцины.



