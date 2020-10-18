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Украина отказалась закупать российскую вакцину по совету США

Источник:
РБК
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Фото: © sputnikvaccine.com

Украина не будет закупать российскую вакцину от коронавирусной инфекции COVID-19, «не прошедшую испытаний на безопасность», сообщило посольство США в Киеве

В посольстве отметили, что временный поверенный в делах США на Украине Кристина Квин встретилась с главой украинского Минздрава Максимом Степановым, чтобы обсудить борьбу с коронавирусом и реформы в сфере здравоохранения.

«Украина не будет закупать российскую вакцину от COVID-19, которая не прошла клинических испытаний на безопасность!» — приводит РБК сообщение посольства по итогам встречи Квин со Степановым.

Ранее президент России Владимир Путин в ходе беседы с председателем политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктором Медведчуком заявил, что Россия готова обеспечить поставки вакцины «Спутник V» на Украину. При этом он отметил, что для этого необходимо участие официальных властей Украины.

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После этого глава украинского Минздрава сообщил, что страна может закупить российскую вакцину только после одобрения препарата Всемирной организацией здравоохранения. Он объяснил, что пока нет никаких подтверждений от международных организаций об эффективности и безопасности этой вакцины.


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Muzykant

Удивляет такое количество подписчиков с отсутствием извилин.

лачинов

А они как думали? Принимать к себе массу людей с чуждой культурой без последствий?

sib_man9

из резерва, а что текущие средства безвозмездно ) потрачены на доблестную борьбу с ковид 19 )?

Le Horek

"Влиятельная" девушка России...М-да...И кем(чем) она повелевает?Толпами сопливых малолеток?

лачинов

Разве так можно? Весь бизнес на чудодейственных препаратах порушили. )