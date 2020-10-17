Пенсии силовикам выплатят из резервного фонда

Правительство выделит из резервного фонда кабмина средства, для выплаты пенсий, компенсаций и пособий гражданам, уволенным с военной и приравненной к ней службы. Соответствующий документ опубликован на сайте кабмина.

«Принять проект распоряжения Правительства Российской Федерации по данному вопросу», — говорится в сообщении.

Принятие проекта документа позволит обеспечить своевременную выплату в 2020 году пенсий, пособий и компенсаций россиянам, работавшим в органах внутренних дел, Государственной противопожарной службе, войсках национальной гвардии РФ.

Также в списке бывшие сотрудники органов по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ, учреждений и органов уголовно-исполнительной системы, других силовых структур.