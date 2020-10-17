Эрдоган отказался считать Крым российским

Турция не признает воссоединение Крыма с Россией, заявил президент республики Тайип Эрдоган на пресс-конференции по итогам переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским.

«Турция не признала и не признает незаконную аннексию Крыма. Мы с Украиной продолжим оказывать поддержку наших крымско-татарских братьев, которые являются важным элементом исторической и гуманитарной связи между нашими странами», — сказал Эрдоган.

Президент Турции отметил, что сейчас ведутся работы по строительству жилья для нашего родственного народа, также совместно с украинской стороной реализуется проект строительства мечети в Киеве.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что приглашение Эрдогану от российского лидера Владимира Путина посетить Крым и увидеть ситуацию своими глазами остается в силе.