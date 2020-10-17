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США отвергли предложение Путина продлить СНВ-3

Источник:
РИА Новости
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Фото: © Official White House Photo

США отказались от предложения президента России Владимира Путина продлить Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3) без всяких условий на год, заявил советник по национальной безопасности Белого дома Роберт О'Брайен.

Путин ранее заявил, что продление соглашения без предварительных условий даст возможность провести содержательные переговоры по вопросам, которые регулируются СНВ-3. По его словам, такое решение также позволит сохранить стратегическую стабильность.

Однако Белый дом согласен продлить договор на год только при условии взаимной заморозки ядерных арсеналов. О'Брайен подчеркнул, что предложение президента Путина о продлении СНВ-3 без заморозки ядерных боеголовок — «не вариант».

Министр иностранных дел России Сергей Лавров на ранних этапах переговоров подчеркивал, что если Вашингтон хочет упомянуть тактические ядерные вооружения в договоре с Москвой, то сначала он должен забрать эти ракеты с территорий стран НАТО.

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