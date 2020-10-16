Блогеры залили кислоту вместо моторного масла. ВИДЕО

Новосибирские блогеры из проекта «Гараж 54» проверили, что будет с двигателем автомобиля, если слить из него моторное масло, а затем залить кислоту — видео эксперимента опубликовано на YouTube.

Блогеры экспериментировали с двигателем ВАЗ-2110. Из двигателя полностью слили моторное масло. Затем проверили, как масло отреагирует на кислоту. Убедившись в отсутствии сильной реакции, вещество залили обратно.

Мотор «десятки» проработал около 30 секунд, потом стал дымить, «стрелять», а потом заглох. Блогеры оставили машину на сутки, чтобы посмотреть, что с ней будет дальше. На следующий день энтузиасты заглянули внутрь через маслозаливную горловину, изменений не увидели, но мотор не заводился.

Механики попробовали просушить свечи, и на удивление машина завелась. Затем с двигателя сняли крышку клапанов, чтобы понять, что стало с агрегатом после заливки электролита.

«Масло как свернуло, оно прокисло. Стаканы как будто заржавели. Окислилось все, потому и не крутит», — объяснил автор эксперимента.

В конце он резюмировал, что такие вещи — электролит или кислоту — ни в коем случае не должны попадать в мотор.