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Определена основная причина вымирания древних видов людей

Источник:
РИА Новости
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Древние виды людей не смогли адаптироваться к изменениям климата и вследствие этого вымерли, такому выводу пришли итальянские антропологи из Неаполитанского университета.

Изначально существовали как минимум шесть видов древних людей, принадлежащих к роду Homo: H. habilis, H. ergaster, H. erectus, H. heidelbergensis, H. neanderthalensis и H. sapiens, но до сегодняшнего дня дожил только один. Итальянские ученые считают, что нашли причину их вымирания в климатических изменениях.

«Несмотря на технологические инновации, включающие использование огня, создание весьма совершенных каменных орудий и подходящей одежды, формирование сложных социальных сетей и значительного культурного и генетического обмена с Homo sapiens, древние виды Homo не смогли пережить резкие климатические изменения», — цитирует РИА Новости антрополога Паскалем Райа.

По его словам, «они очень старались, они добрались до самых теплых доступных мест, так как климат становился все холоднее, но, в конце концов, и этого оказалось недостаточно».

Все виды, кроме Homo sapiens, потеряли значительную часть своей климатической ниши перед вымиранием, и это событие совпало с резкими неблагоприятными изменениями глобального климата. В случае с неандертальцами, по мнению авторов, положение ухудшилось еще из-за конкуренции с Homo sapiens.



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