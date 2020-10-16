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Власти передумали застраивать пойму Каменки в Новосибирске

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Представители мэрии Новосибирска в пятницу рассказали о том, что будет в пойме реки Каменки в Дзержинском районе – после возмущений жителей решение о застройке пришлось отменить.

На прошлой неделе новосибирцев возмутила будущая застройка поймы реки Каменки в Дзержинском районе. Это единственная зелёная зона в округе, где через два года планировалось построить парк. 

Территория располагается в границах улиц в границах улиц Адриена Лежена, Поселковой, Комбинатской, переулка Трикотажстроя, улиц Есенина, Трактовой и Волочаевской.

Мэрия опубликовала на сайте «Электронной демократии» проект, согласно которому часть будущего парка отдавалась под жилую застройку. Это вызвало шквал негативных комментариев.

Фото: © Sibnet.ru

«Отменено ранее принятое решение об отнесении территории к жилой зоне», – сообщил журналистам в пятницу начальник главного управления архитектуры и градостроительства мэрии города Новосибирска Виталий Столбов.

Он уточнил, что зона, о которой идёт речь, технически разделена на 8 участков. Их общая площадь – около 22 гектаров. Планируется, что на участке в районе дома №17 по улице Лежена, вокруг которого возник спор, будет парковка – не только для жителей окрестных домов, но и для посетителей парка.

Представители мэрии добавили, что план будет скорректирован. В ноябре власти планируют провести общественное обсуждение проекта, но не исключают, что из-за пандемии его придётся перенести.

В 2021 году власти планируют разработать проектно-сметную документацию и провести государственную экспертизу. Ожидается, что работы по благоустройству территории начнутся в 2022 году.

Что изменится для жителей

Ранее среди жителей района провели опрос на тему того, с чем у них ассоциируется пойма Каменки и какие там есть проблемы, рассказала замначальника управления по благоустройству общественных пространств мэрии города Новосибирска Мария Смирнова. Выяснилось, что местных жителей не устраивают мусор и грязь, а гуляют там в основном собачники.

Фото: © Sibnet.ru

«Это единственный кусочек дикой природы в районе. Собаководы – основные его посетители», – рассказала Смирнова. Представители мэрии уточнили, что место для выгула собак нужно сохранить, но как быть с отходами их жизнедеятельности, пока не ясно.

«Вводить ради одного парка содержание дог-боксов – это нереально. Это нужно делать в перспективе по всему городу», – пояснила начальник департамента культуры, спорта и молодежной политики мэрии города Новосибирска Анна Терешкова.

Фото: © Sibnet.ru

Представители мэрии также добавили, что ради нового парка необходимо будет ликвидировать часть старых деревьев, а также полностью снести в пойме реки гаражи, за исключением капитальных.

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