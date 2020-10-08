Зона застройки вместо парка в пойме Каменки возмутила новосибирцев

Власти Новосибирска задумали разрешить строительство в пойме реки Каменки, где планировалось создать природный парк, – жителям Дзержинского района идея не понравилась.

Мэрия Новосибирска предложила перевести около 0,5 гектара земли в пойме реки Каменки в зону жилой застройки. На этой территории планировалось создать природный парк. Проект опубликован на сайте «Электронная демократия». Он вызвал массу возмущённых комментариев местных жителей.

«Категорически против застройки данного участка жилыми домами. Это пойма реки, опасность разрушения грунта и самого здания. Наш дом (Лежена) 17 итак еле стоит, а в процессе строительства тоже может пострадать. На таком массиве необходим кусочек зелёной зоны», «Тут и так дом на доме кругом, куда еще один лепить. И так этот маленький лесочек как отдушина среди бетонных коробок, и то пытаются отнять его», – написали на сайте новосибирцы.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Мэрия и застройщик не поделили землю в центре Новосибирска

Кроме того, согласно планировке района, пешеходные переходы через улицы Кошурникова и Богаткова планируется сделать надземными для увеличения пропускной способности. Это также не понравилось жителям района.

«Согласно исследованиям, треть горожан маломобильны! Неодноуровневые переходы неудобны для мам с колясками, для мам с маленькими детьми, для пенсионеров, велосипедистов, инвалидов, людей со слабым здоровьем, людей с сумками, которые они несут от магазина домой. Неодноуровневые переходы станут проблемой для местных жителей», – написали в комментариях.

Рассмотрение проекта продлится на сайте «Электронная демократия» до 15 октября. Пока в нём приняли участие 60 человек.