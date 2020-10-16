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Сбербанк сообщил о новой схеме обмана у мошенников

Источник:
РИА Новости
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Фото: © Sibnet.ru

Сбербанк раскрыл новый способ обмана клиентов — мошенники теперь звонят, представляются сотрудниками прокуратуры и просят перевести средства на «специальный счет».

«Например, мошенник сообщает о следственных действиях в отношении сотрудников банка и говорит, что завтра в определенное время клиенту позвонят из прокуратуры. И затем уже "представитель прокуратуры" убеждает клиента перевести деньги на "специальный счет", который, естественно, принадлежит мошеннику», — рассказали РИА Новости в Сбербанке.

Подавляющее большинство мошеннических операций проводится с использованием методов социальной инженерии. В 2020 году число таких операций резко выросло. С начала года Сбербанк зафиксировал почти 2,9 миллиона обращений клиентов о попытках обмана, по сравнению с 2019 годом их число увеличилось более чем вдвое.

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В Сбербанке в период пандемии выявили и много старых способов мошенничества, например объявления о продажах тестов на коронавирус, компенсациях от государства. Также зафиксированы случаи мошеннических звонков от робота, который представляется помощником Сбербанка.

«За текущий период этого года Сбербанку удалось спасти уже около 40 миллиардов рублей клиентов. Для сравнения: за весь прошлый год этот показатель составил 39,7 миллиарда рублей» — отметили в кредитной организации.

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Топ комментариев

Vicin

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Demosfen

В 6 % по статистике веры нет. Похоже в реале каждый десятый трудоспособный в стране безработный.

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brr7

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