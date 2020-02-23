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Молодые и продвинутые стали целью телефонных мошенников

Источник:
«Российская газета»
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Фото: © Sibnet.ru

Экономически активная возрастная категория россиян в возрасте от 28 и до 55 лет стала главной целью телефонных мошенников из псевдобанков, сообщил замдиректора департамента Банка России по информационной безопасности Артем Сычев.

«Будете удивлены, но сейчас основная "клиентура" таких злоумышленников вовсе не пенсионеры, как принято думать, а экономически активная возрастная категория от 28 и до 55 лет», — сказал Сычев в интервью «Российской газете».

По его словам, это категория «платежеспособная и часто готова тратить деньги, не сильно задумываясь о последствиях». «Это в чем-то следствие излишнего доверия к технологиям. И излишнего доверия к тому окружению, в котором они находятся», — считает представитель ЦБ.

Сычев отметил, что телефонные звонки из псевдобанков с использованием социальной инженерии (выманивание конфиденциальной информации у жертв стали) стали основным видом мошенничества с банковскими счетами граждан.

По данным Центра мониторинга и реагирования на компьютерные атаки ЦБ, 97% хищений со счетов физлиц — это результат обмана или злоупотребления доверием.

Алгоритм «развода»

«Причин распространения такого вида мошенничества несколько. Во-первых, криминал точно так же, как и бизнес, хорошо умеет считать прибыль и убытки. А цена "входного билета" для организации подобной преступной схемы невысока, там не требуется особых затрат», — пояснил представитель Банка России.

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Второй фактор — относительно легкий доступ к сведениям, которые нужны изначально мошенникам для того, чтобы начать "обработку" потенциальной жертвы. Для завязки разговора всего-то нужно знать номер телефона и фамилию, имя, отчество. Основной сценарий, который используют злоумышленники даже не предполагает, что они знают, в каком банке у клиента открыт счет.

«Дальше начинается раскрутка человека для того, чтобы он сам рассказал, в каком банке обслуживается, какие у него счета, какие операции он совершает, чтобы он назвал злоумышленнику номер карты, подтвердил, что ему пришла эсэмэска с паролем. На данный момент нам известно о 15 различных мошеннических сценариях», — обратил внимание эксперт.

«Третий фактор — излишняя доверчивость. Ведь злоумышленники либо играют на чувстве страха потерять деньги, либо убеждают в том, что сейчас можно быстро получить легкие деньги. Это может быть якобы компенсация, плата за участие в опросе и т.д», — сказал Сычев.

«Задача злоумышленника сделать так, чтобы клиент принял решение здесь и сейчас, не дать ему опомниться, сообразить, что так, как ему объясняют на том конце провода, на самом деле не бывает», — подчеркнул представитель ЦБ.

Обычно «средний чек» кражи телефонными мошенниками составляет около 10-15 тысяч рублей. Встречаются варианты и с миллионами, но это скорее исключение из правил, сообщили в Банке России.
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