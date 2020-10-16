Компаниям в Хакасии рекомендовали тестировать на COVID 20% работников

Правительство Хакасии рекомендовало компаниям перевести работников на удаленную работу, если это возможно, а также тестировать на коронавирус не менее 20% сотрудников, сообщается на сайте правительства.

Оперативный штаб при правительстве Хакасии разработал рекомендации для работодателей: сотрудников, которые могут исполнять свои обязанности удаленно, перевести на дистанционный режим работы; тестировать за счет бюджета организации не менее 20% сотрудников.

Эти изменения будут внесены в постановление о режиме повышенной готовности на территории Хакасии.

Диагностика COVID-19 осуществляется в шести лабораториях государственной системы здравоохранения Хакасии. Для увеличения их мощностей выделены 37,4 миллиона рублей. В октябре планируется введение в эксплуатацию двух станций выделения нуклеиновых кислот, что позволит увеличить объемы тестирования.

За последние сутки в республике лабораторно подтверждено 68 новых случаев коронавируса. Еще 50 пациентов с COVID-19 прошли лечение и выздоровели. Всего с начала эпидемии зарегистрировано 5,2 тысячи случаев заражения COVID-19. Общее число зарегистрированных летальных случаев – 54.