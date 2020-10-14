Сериал «Иванько» про двух подруг покажут на ТНТ

Комедийный сериал «Иванько» — трогательная история о непохожих друг на друга женщинах, которые отчаянно пытаются наладить свою жизнь, сообщила пресс-служба канала ТНТ.

В центре сюжета две подруги — раскрепощенная и хамоватая учительница танцев и тамада Настя и скромная учительница английского и психолог Валя. Обеим подругам чуть за тридцать. Но одна до сих пор живет с мамой, вторая с ненадежным бойфрендом, с которым у нее постоянные скандалы.

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Девушки встретились при странных обстоятельствах — в обезьяннике в отделе полиции. Выслушав истории друг друга, девушки решают во что бы то ни стало изменить жизнь. В погоне за счастьем они постоянно наступают на одни и те же грабли, усугубляя и без того навалившиеся проблемы с личной жизнью, работой, родителями.

Главные роли в «Иванько» исполнили колоритные комедийные актрисы: звезда «Реальных пацанов» и «Горько!» Валентина Мазунина, Лина Миримская («Бедные люди»), Виктория Заболотная («ИП Пирогова»), Анастасия Акатова («Жуки») и Елена Шевченко («Триада»).

Мужские роли достались не менее знакомым актерам. Это актер Студии театрального искусства Алексей Вертков, Денис Шведов («Бывшие», «Измены»), Михаил Тройник («Чики», «Хандра»).

Сериал «Иванько» выйдет на канале ТНТ осенью, точная дата премьеры будет сообщена позднее.