Джип расшибся в лепешку при падении с горы. ФОТО

Красный Jeep Wrangler в США рухнул с горы и получил такие серьезные повреждения, что распознать марку и модель автомобиля практически невозможно — фотографии опубликованы в Facebook шерифа округа Сан-Мигель.

Авария произошла на опасной извилистой дороге на перевале Black Bear Road в штате Колорадо. Водитель Jeep Wrangler ехал с девушкой и двумя собаками. В какой-то момент он остановился, чтоб помочь водителю другого автомобиля преодолеть опасный участок.

Владелец внедорожника поставил машину на «ручник», но «Джип» покатился в пропасть. Парень пытался запрыгнуть в авто, но не смог. Wrangler несколько раз перевернулся и рухнул на дорогу у горы. Девушка, сидевшая на пассажирском сидении, вылетела из машины и выжила. Одна из собак осталась цела, вторую нашли в окрестностях через несколько дней.