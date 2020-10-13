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Образы актера Лапенко перенесли на героев советских мультфильмов

Источник:
Sibnet.ru
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Художник Прокопий Уляшов создал серию рисунков, где советские мультяшки предстают в образах блогера и актера Антона Лапенко, сообщила пресс-служба киностудии «Союзмультфильм».

Антон Лапенко получил популярность в 2019 году благодаря серии роликов в Instagram и на YouTube, снятых в стилистике VHS 1980—1990-х годов, где он предстаёт в разных образах.

Фото: © prokky93, instagram.com/prokky93

Художник Прокопий Уляшов перенес его образы на мультяшек. Рисунки он опубликовал в соцсетях. Например, Шапокляк превратилась в Нателлу Наумовну Стрельникову, кот Леопольд в инженера, а Матроскин и Печкин в Ричарда Сапогова и Татьяну Восьмиглазову. 

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