Образы актера Лапенко перенесли на героев советских мультфильмов

Художник Прокопий Уляшов создал серию рисунков, где советские мультяшки предстают в образах блогера и актера Антона Лапенко, сообщила пресс-служба киностудии «Союзмультфильм».

Антон Лапенко получил популярность в 2019 году благодаря серии роликов в Instagram и на YouTube, снятых в стилистике VHS 1980—1990-х годов, где он предстаёт в разных образах.

Художник Прокопий Уляшов перенес его образы на мультяшек. Рисунки он опубликовал в соцсетях. Например, Шапокляк превратилась в Нателлу Наумовну Стрельникову, кот Леопольд в инженера, а Матроскин и Печкин в Ричарда Сапогова и Татьяну Восьмиглазову.