Экс-губернатор Приангарья отказался от места в Госдуме

Бывший губернатор Иркутской области Сергей Левченко отказался от мандата депутата Госдумы и предпочел сосредоточиться на проблемах региона, сообщил лидер КПРФ Геннадий Зюганов.

«Левченко, посоветовавшись со своей командой, с теми, с кем он работал, сказал, что он хотел бы сосредоточиться на работе в своей родной области, которая требует поддержки и которая является ключевой в Сибири», — цитирует «Интерфакс» Зюганова.

Президиум ЦК КПРФ решил передать вакантный мандат депутата Госдумы экс-кандидату в мэры Москвы Вадиму Кумину. Место в думской фракции КПРФ освободилось после смерти депутата Вахи Агаева, который заразился коронавирусом.

Зюганов утвердил Левченко своим советником по главным вопросам планирования и социально-экономического развития. Кроме того, экс-губернатор займется укреплением союзнических с партией патриотических структур.

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Сергей Левченко с 1993 года — первый секретарь Иркутского областного отделения КПРФ. Депутат Государственной Думы третьего, пятого и шестого созывов. В 2015 году вступил в должность губернатора Иркутской области. В 2019-м подал в отставку с поста губернатора с формулировкой «по собственному желанию».

В сентябре силовики задержали сына Сергея Левченко, являющегося депутатом областного Заксобрания. Его подозревают в мошенничестве в особо крупном размере.