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Зюганов назвал надуманным дело сына экс-губернатора Левченко

Источник:
Sibnet.ru
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Уголовное дело в отношении сына экс-губернатора Иркутской области Сергея Левченко является «абсолютно надуманным», заявил лидер КПРФ Геннадий Зюганов.

«Я вообще максимально потребовал расследовать, создать комиссию совместную вокруг рейдерской атаки на совхоз Ленина, наездов на Звениговский совхоз в Марий Эл и в связи с арестом сына Левченко и этой фабрикации абсолютно надуманного дела. Сказали мне, разберутся», —цитирует ТАСС Зюганова.

По его словам, эти требования он озвучил на встрече президента РФ Владимира Путина с главами думских фракций. Зюганов также попросил Путина обратить внимание на разбирательство вокруг сына экс-губернатора Приангарья, депутата иркутского заксобрания Андрея Левченко.

Во вторник Басманный суд отправил Левченко в СИЗО до 20 ноября. Обвинение по этому уголовному делу ранее было предъявлено директору ООО «Звезда» Олегу Хамуляку, он содержится под домашним арестом и признал вину. По данным следствия, Левченко фактически осуществлял оперативное руководство ООО «Звезда».

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